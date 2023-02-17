Как бизнесу строить в Москве? Предпринимателям расскажут алгоритм оперативного получения разрешительной документации

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Как построить многоквартирный дом? А склад или завод?.. Поверьте, в нашей стране это тот еще квест. Еще относительно недавно представители строительной индустрии признавались, что если все делать по закону, то на сбор всех необходимых согласований необходимо больше года!

Другое дело, что руководство многих регионов не только видит проблему, но и эффективно ее решает. Сроки сбора разрешительной документации для старта строительных проектов удалось сократить в разы! А теперь пришло время донести до бизнеса те изменения, которые произошли в отрасли. Например, 21 февраля в Москве пройдет семинар «Все про получение разрешений на строительство: алгоритм, сроки, детали», сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Город проявляет особый интерес к открытию новых производств в столице. В первую очередь это дает новые рабочие места и необходимую для жизнедеятельности продукцию. Для этого мы оказываем широкий спектр мер поддержки, - пояснил Владислав Овчинский. - В рамках локализации и запуска производственного объекта мы, как и прежде, координируем все вопросы: от подбора земельных участков до подключения к инженерным сетям и выдачи разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию. Также недавно было принято решение о создании «зеленого коридора», который позволит вдвое сократить срок выполнения ключевых процедур при реализации проектов строительства и реконструкции объектов промышленно-производственного назначения».

Участники семинара получат пошаговый алгоритм об услугах, процедурах и этапах получения разрешений на строительство, о возможностях связи с органами власти. И самое главное – как это все минимизировать.

Принять участие в семинаре может каждый желающий. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться на столичном Инвестиционном портале.