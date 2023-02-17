Рижский вокзал в Москве закроют с 1 марта на полгода

В Москве с 1 марта 2023 года закроют Рижский вокзал для ремонта железнодорожной инфраструктуры по проекту Московских центральных диаметров Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве с 1 марта 2023 года закроют Рижский вокзал для ремонта железнодорожной инфраструктуры и строительства МЦД. Работы будут длиться полгода, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОАО «РЖД».

Уточняется, что в зависимости от дня на Рижский вокзал прибывает 10-12 пригородных поездов и экспресс-поезд «Ласточка» до станции Муравьево. В связи с работами расписание временно скорректируют. Так, «ласточки» будут ходить от/до Курского вокзала, часть электричек выедут из графика, еще часть – перенаправят на Курский вокзал.

Кроме того, отменят поезда Дедовск – Москва с отправлением в 07:36 и Москва Рижская – Волоколамск на 09:05.

Ранее KP.RU писал, с 17 приостановили движение поездов между станциями «Электрозаводская» и «Нижегородская» Некрасовской линии московского метрополитена. Причина ограничений – интеграция трех новых станций в составе БКЛ. Работы продлятся до 19 февраля.