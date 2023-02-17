Синоптики предупредили, что настоящая весна придет в Москву не раньше апреля Фото: Иван ВИСЛОВ

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в Москву придет настоящая весна. Полноценное тепло в регионе установится только в апреле, а до этой поры стоит ждать сильные колебания погоды.

Конец февраля обещает быть холодным, зима покажет свой характер, перед тем, как уступить бразды правления весне.

- 23–24 февраля ожидается резкое похолодание до – 20 градусов. Но с северо-востока в столицу придет антициклон, так что низкие температуры скрасит обилие солнца, - говорит Шувалов RT.

Первый весенний месяц тоже не будет радовать теплом. А вот рекордные температуры со знаком минус – обеспечены.

- Только в середине апреля среднесуточная температура начнет увеличиваться в сторону положительных значений. Вот тогда, можно сказать, и наступит весна, - говорит ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец.

В начале марта в дневные часы будет - 5… - 7 мороза, а ночами – до 12 со знаком минус.

Таких показателей не было даже в феврале, так что март будет холодным. В Москве и Московской области пройдут сильные снегопады, на улицах вырастут сугробы, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Пока же на территории Московского региона усилилось похолодание, температура воздуха опустилась ниже минус 18 градусов. Погоду определяет циклон – она будет облачной с прояснениями. Еще возможна гололедица, передает РИАМО.

Ближайшее воскресенье, 19 февраля, встретит жителей Москвы метелью с порывами ветра до 11 метров в секунду. Об этом «360» сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.