Уголовное дело возбудили после захвата заложников в цветочном магазине в центре Москвы

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело возбудили по факту захвата заложников в цветочном магазине в центре столицы. Речь идет о статье 206 УК РФ «Захват заложников» и статье 317 УК РФ «Посягательство на жизни сотрудника правоохранительных органов», сообщили в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 17 февраля, в цветочном магазине. В полицию поступило сообщение о захвате заложников неизвестными мужчинами. На место оперативно прибыли стражи порядка. Один из злоумышленников выстрелил из травматического пистолета в сотрудника правоохранительных органов. Нарушителей задержали и отправили на допрос.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в центре Москвы задержали мужчину, удерживающего посетителей цветочного магазина. Заложников освободили, никто из них не пострадал.