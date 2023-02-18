Мусоровоз сбил пешехода на Болотниковской улице в Москве

На месте происшествия работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Болотниковской улице во дворе дома 9к2 мусоровоз сбил пешехода. Информация о состоянии пострадавшего уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры в субботу, 18 февраля.

На представленных с мест происшествия кадрах видно, как транспортное средство, сдавая назад, наезжает на впереди идущего человека. Пешеход оказывается под колесами машины. На месте аварии работаю сотрудники оперативных служб города. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 17 февраля, маршрутка сбила пенсионера в подмосковных Мытищах. Пожилой мужчина переходил проезжую часть в непосредственной близости от пешеходного перехода, однако водитель микроавтобуса решил не дожидаться, когда он выйдет на тротуар. По факту случившегося подмосковная прокуратура организовала проверку.