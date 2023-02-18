СК организовал проверку после похищения 47-летней женщины в Москве

В Москве СК организовал доследственную проверку по факту похищения женщины 1975 года рождения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту похищения женщины 1975 года рождения. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что в субботу, 18 февраля, в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что несколько дней назад пропала женщина-архитектор. Неизвестные якобы требуют от ее дочери крупную сумму денег – полмиллиона рублей.

«По данному факту Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказано в сообщении.

Следователи проводят проверочные мероприятия и устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что четверо мужчин похитили знакомого, ограбили и избили его на юго-западе столицы. Троих злоумышленников поймали, правоохранители разыскивают их сообщника.