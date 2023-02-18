Сергей Собянин: Единый читательский билет уже оформили более 800 тысяч москвичей

Современные московские библиотеки – это комфортное пространство с книгами, периодикой, компьютерами и хорошим сигналом wi-fi. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Жителям столицы, оформившим единый читательский билет, доступны более 15 миллионов книг из библиотечного фонда Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, такой билет уже оформили более 800 тысяч человек.

«Раньше в поисках нужной книги приходилось обойти несколько читален и регистрироваться в каждой. Сейчас все они подключены к общей информационной системе. На портале mos.ru можно оформить читательский билет онлайн и выбрать любую книгу в удобной локации с помощью сервиса «Библиотеки Москвы», - рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Единый читательский билет можно оформить в нескольких форматах. Самый простой способ - зарегистрировать его в электронном виде и сохранить на телефоне. Можно заказать пластиковую карточку и получить ее в библиотеке. Кроме того, читательский билет можно связать с картой москвича, а каждому столичному школьнику - с картой «Москвенок».

На сайте mos.ru можно заказать любую книгу бесплатно, не выходя из дома. Для этого на портале работает сервис «Библиотеки Москвы» - онлайн-витрина, где собраны все книги городских библиотек. После выбора необходимой литературы нужно сделать заказ, и, когда книги можно будет забрать, читателю придет уведомление. Кроме того, сервис напомнит, когда книги пора будет вернуть.

Современные московские библиотеки – это комфортное пространство с книгами, периодикой, компьютерами и хорошим сигналом wi-fi. Здесь можно не только работать или читать, но и отдыхать, смотреть кино, слушать музыку. Сейчас в столице работает около 440 библиотек во всех округах города.

Ранее Сергей Собянин рассказал об образовательных проектах «Учебный день в музее» и «Учебный день в библиотеке», которые работают в столице уже несколько лет. По словам мэра, на этих занятиях учителя используют новые, увлекательные для школьников форматы - эксперименты и открытые диалоги для изучения различных дисциплин. Необычные уроки проводятся в 140 музеях и библиотеках Москвы, в том числе в музее-усадьбе «Кусково», в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, в «Царицыне», в библиотеке № 197 имени А. А. Ахматовой, в Московском зоопарке.

«Педагоги могут записать группы детей на учебные дни в библиотеках и музеях в любое время. Также школьники могут свободно посещать музеи и выставки по карте «Москвенок» или карте москвича - для этого работает проект «Музеи - детям», - рассказал мэр столицы.