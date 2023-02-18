Ребенок провалился под лед и умер на Привольной улице в Москве

Точный возраст погибшего не уточняется Фото: прокуратура Москвы

В Москве на Привольной улице произошел несчастный случай: ребенок вышел на лед водоема, провалился, ушел под воду и не смогу самостоятельно выбраться наружу. Несовершеннолетний умер, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в субботу, 18 февраля.

На месте работали экстренные службы города. Потерпевшего вытащили из воды, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, он умер. Точный возраст погибшего пока не уточняется. Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств гибели ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Ранее KP.RU сообщал, семилетняя девочка провалилась под лед на реке Клязьма в подмосковном Павловском Посаде. Спасатели обнаружили ее тело спустя два дня после пропажи. Как выяснилось, девочка возвращалась домой от подруги, переходила реку и провалилась. Ее унесло течением.