Ефимов: Заброшенные участки на Левобережной улице застроят жильем и социальными сооружениями

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Москва постепенно возвращает к нормальной жизни неэффективно используемые городские территории. Одна из них находится в Северном округе столицы - на Левобережной улице в районах Ховрино и Левобережный. С обеих сторон этой улицы расположены два участка. Их общая площадь - 8,89 гектара. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на них планируется построить жилые дома для участников реновации. Кроме того, рядом появятся социальные и коммунальные сооружения, рассчитанные на 430 рабочих мест. Все это возведут в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). С проектом такого решения уже можно ознакомиться на mos.ru.

«Инвестиции в реорганизацию территории составят около 6,9 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Поступления в бюджет города после реализации проекта – почти 134 миллиона рублей в год».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман поделился деталями проекта. Один участок займут 33 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, школа на 550 мест и детский сад на 175 мест.

«На другом участке могут возвести здание коммунальной базы ГБУ «Жилищник района Левобережный», а также выделить площадку для расширения 11-го автобусного парка», – добавил Гаман.

Всего проекты КРТ обеспечат Москву примерно 550 тысячами дополнительных рабочих мест. Инвестиции в реорганизацию заброшек и бывших промзон составят семь триллионов рублей. При этом в городской бюджет будет перечислено около трех триллионов рублей. Среди намеченных в столице КРТ - участки бывших промзон «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», заброшенная стройка в Тропарево-Никулино и земля с недостроем в Тимирязевском районе.

Параллельно преобразятся ещё 15 участков в бывших «промках». Ими займутся назначенные городом операторы. Сюда входят, например, «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водонапорная станция», «Свиблово», «Кунцево», производственная зона «Алабушево» и неэффективно используемые земли в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.