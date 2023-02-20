Участок 14-го километра МКАД временно перекроют для движения 26 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для проведения строительно-ремонтных работ в районе 14-го километра МКАД временно перекроют движение транспорта 26 февраля. Перекрывать участок дороги будут полностью, но всего на 20 минут два раза в ночное время суток. Об этом рассказали в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Те же причины перекрытия участка дорог будут и на Большом Николоворобинском переулке. Там ограничат движение от дома №9 корпус 1 и до Тессинского переулка 25 и 26 февраля.

Для проведения киносъемок будут и некоторые ограничения движения в районе Раушской набережной и Большого Устьинского моста. Некоторые участки дороги там будут перекрывать полностью, но продолжительность подобных ограничений будет около 10 минут. На Большом Устьинском мосту от пересечения с Садовнической улицей и до Москворецкой набережной будет закрыта для движения одна полоса. Ограничения будут действовать с 26 по 27 февраля.

Ранее KP.RU писал о перекрытии движения в центре Москвы в день послания президента 21 февраля. Также на нескольких улицах в центре будет недоступна парковка.