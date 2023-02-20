Собянин открыл электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии метро

Сергей Собянин открыл основной пусковой комплекс электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Фото: Telegram-канал Сергея СОБЯНИНА.

Новые участки Большой кольцевой линии московского метро будут открыты для пассажиров уже в ближайшие дни. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил 20 февраля в ходе запуска электродепо «Нижегородское».

«Сегодня запускаем очень важный объект для города - «Нижегородское» электродепо, которое будет обслуживать 40% будущей Большой кольцевой линии метро, которую ждут не дождутся москвичи, которую мы должны запустить в ближайшие дни, - рассказал Сергей Собянин. - Без этого депо такой пуск был бы невозможен. Здесь есть все: начиная от эксплуатации, ремонта вагонов, до отдыха локомотивных бригад».

Сейчас на Большой кольцевой линии работают около 50 современных составов – их обслуживанием занимается электродепо «Замоскворецкое». После запуска БКЛ число поездов вырастет вдвое. Интервалы движения составов в часы пик сократятся с 3,2 минут до 1,5-2 минут. Обсуживать новые поезда будут электродепо «Аминьевское» на западе Москвы и «Нижегородское» на востоке.

Строительство электродепо «Нижегородское» стартовало в 2015 году. Под площадку для него отдали территорию бывшего Московского завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича на шоссе Энтузиастов. В 2016 году строители завершили первую очередь объекта - административно-бытовой корпус. А в феврале 2022-го закончили вторую очередь: отстойно-ремонтный корпус, в котором разместятся производственные мастерские, мотодепо, камера мойки подвижного состава, здание эксплуатационного персонала и другие объекты. В штате депо будут трудиться более 900 человек. Здесь смогут ремонтировать более 280 вагонов в год. На ночь в корпусе будут оставлять 30 составов по восемь вагонов.

Сейчас стабильную работу столичной подземки обеспечивают более 20 электродепо. В них поезда проходят ремонт и текущую подготовку к работе. Более половины столичных депо – либо новые, либо реконструированные. В 2023 году планируется завершить строительство еще одного электродепо «Южное» («Братеево-2»).

«Стройка метро - это гигантская строительная площадка: протяженность огромная, тоннели, инженерные коммуникации, большое количество станций, которые возводить чрезвычайно сложно. Не менее сложная, масштабная работа идет по обеспечению подвижного состава: ремонт, эксплуатация. Для этого требуется строительство и реконструкция электродепо, которых сегодня в метро больше 20», - рассказывал ранее Сергей Собянин.

Напомним, Большая кольцевая линия – самый крупный в мире проект в области метростроения. Ее длина составляет 70 километров, на ней разместятся 31 станция и 3 электродепо. Московское Большое кольцо обгонит нынешнего рекордсмена среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро, протянувшуюся на 57 километров. Для сравнения, действующая сейчас Кольцевая линия Московского метро в 3,5 раза меньше БКЛ. Ее длина - 19,4 километра, на ней расположены 12 станций.