Максим Ликсутов: Более 63 тысяч указателей и схем обновят в метро к открытию Большой кольцевой линии

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Власти столицы готовят инфраструктуру метро к открытию Большой кольцевой линии. Важно, чтобы пассажирам было комфортно с первого дня запуска движения. Поэтому всю навигацию в мосметро обновят заранее.

К открытию БКЛ планируется обновить больше 3 000 элементов навигации на станциях, больше 1 000 схем метро с новым участком БКЛ на инфраструктуре и больше 59 000 — в поездах. К настоящему времени отпечатано уже более 60 000 элементов навигации. Сейчас идет процесс обновления информации на инфраструктуре и в поездах.

Также разместят больше 700 навигационных указателей на новых станциях БКЛ.

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

«Мы продолжаем подготовку к полному запуску Большой кольцевой линии — это один из крупнейших в мире проектов в метростроении, крайне важный и нужный для развития Москвы, который реализуется под личным руководством Мэра Москвы С.С. Собянина, - отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Макси Ликсутов. - БКЛ создаст основу для дальнейшего развития рельсового каркаса на годы вперед, привлечет на городской транспорт новых пассажиров. Чтобы пользователям было проще ориентироваться и строить поездки с учетом новых станций, мы обновляем навигацию — всего обновим больше 63 тыс. указателей и схем. Обязательно учитывали мнение пассажиров в этом вопросе, специально организовали встречи и собирали фокус-группы. Это помогло нам понять, как сделать навигацию еще удобнее и понятнее».