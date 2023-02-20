На БКЛ вышли первые уникальные тематические поезда

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Столица готовится к масштабному событию - открытию самой большой в мире кольцевой линии метро. Общая протяженность БКЛ составит 70 километров, это 31 станция. На Большой кольцевой линии метро запустили тематические поезда, оформленные в честь открытия кольца. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

- Большая кольцевая линия метро — грандиозный инфраструктурный проект, который реализуется под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина, - рассказал Максим Ликсутов.

Всего, по словам Максима Ликсутова, на большом кольце будет курсировать 92 современных состава российского производства. После того, как будет запущено движение на БКЛ, тематические составы будут ходить на всей новой линии. На поездах можно будет увидеть большие буквы "БКЛ" и два сердца столицы.

До полного запуска Большой кольцевой линии метро остались считаные дни. Пассажиров на станциях также ждут сюрпризы.

Напомним, что в рамках запуска БКЛ сегодня открыли электродепо "Нижегородское". В нем будут обслуживать и ремонтировать примерно 40% современных российских поездов новой линии. Обслуживать составы будут 900 специалистов завода-изготовителя. Такое решение позволит делать ремонт, диагностику и мойку качественнее и дешевле.