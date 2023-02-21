Владислав Овчинский: российский мультиплексор начал выпускать резидент ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), который является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с 2011 года, начал производство первых отечественных мультиплексоров. Это электронное устройство, необходимое для технологии ускорения передачи данных в 30-40 раз. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Для развития технологий в области фотоники в прошлом году в Москве был создан межотраслевой кластер, который объединяет более 40 участников. Половина из них – компании, локализованные на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». В прошлом году специалистами ЗНТЦ были получены первые образцы кристаллов отечественного оптического волноводного мультиплексора. Сейчас в наноцентре ведется подготовка к запуску серийного производства, – поделился Владислав Овчинский.

В этом году ЗНТЦ планирует выпустить не менее 300 изделий. Еще через два года объемы производства вырастут до 5000 штук в год.

В продуктовом портфеле резидента ОЭЗ также производств фотонных интегральных схем (ФИС) — устройство выполняет обработку оптических сигналов. Компания разрабатывает и производит ФИС для оптических трансиверов. Фотонные интегральные схемы применяются в высокоскоростных и энергоэффективных устройствах передачи и обработки телекоммуникационных сигналов. Такое оборудование необходимо для бортовой аппаратуры и наземной инфраструктуры авиационно-космической отрасли. Заинтересованны в нем и представители телеком-индустрии. ФИС используют для создания информационных сетей 5G и 6G, а также подключения пользователей к IP-телефонии, IP-телевидению и высокоскоростному интернету.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев добавил, что новый мультиплексор даст возможность передавать 44 разных потока информации по одному оптоволокну. За счет этого растет эффективность работы интернет-сетей на уже созданной инфраструктуре без необходимости существенной модернизации.

Сейчас у таких модулей нет российских аналогов. Компонентная база прибора, в том числе ФИС, полностью разработана и произведена на производственных мощностях ЗНТЦ. В компании уверены, что новая разработка — важный шаг к технологическому суверенитету страны.

Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» получают льготы, важные для развития бизнесы. Например, освобождение на десять лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. А ставка налога на прибыль снижается всего до двух процентов. Среди прочих преференций — льготы по аренде земли под строительство предприятия, а по его окончанию — снижение выкупной стоимости земли до одного процента от кадастровой стоимости.