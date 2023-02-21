Овчинский: Столичные инженеры смогут изучить основы промышленного дизайна в «Московской технической школе»

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил о новых возможностях для обучения столичных инженеров промышленному дизайну.

«Для подготовки специалистов в этой области «Московская техническая школа» откроет новое направление обучения, - отметил глава ведомства. - Оно будет разработано совместно с ведущими вузами, научно-конструкторскими бюро и дизайн-центрами».

По его словам, созданная в таком сотрудничестве учебная программа будет учитывать современные тенденции и направления. Сегодня невозможно представить себе производство, в котором могли бы обойтись без промышленного дизайна. Любое новое изделие должно быть востребовано и рядовыми покупателями, и промышленностью. Поэтому профессия промышленного дизайнера становится все более актуальна. Специалисты в этой отрасли постоянно нуждаются в повышении своей квалификации, поскольку тренды и технологии не стоят на месте.

Среди разработчиков обучающих курсов - представители таких ведущих вузов страны, как МГТУ имени Баумана, РГУ имени Косыгина, Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова, МАРХИ. К ним присоединятся и эксперты из студии Артемия Лебедева, а также компании «Смирнов Дизайн».

Напомним, уже третий год городской проект «Московская техническая школа» (МТШ) помогает инженерам столичных компаний прокачивать свои знания. Это в дальнейшем позволяет им эффективно работать с инновационными технологиями, развивающими производство и укрепляющими промышленный потенциал. Обучение для студентов МТШ будет проводиться по девяти направлениям. В их числе, например, связанные с IT-сферой «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Искусственный интеллект в промышленности». Или нацеленные на более узкие специальности, как «Беспилотный транспорт» и «Промышленный дизайн», «Новые производственные технологии».