Собянин: новая трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе в ТиНАО уже осенью

Сергей Собянин рассказал о новой трассе в ТиНАО, которая соединит Калужское и Варшавское шоссе. Фото: Telegram-канал Сергея СОБЯНИНА.

Новая трасса в ТиНАО, соединяющая Калужское и Варшавское шоссе, будет открыта уже осенью 2023 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже осенью новая трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе - жители ТиНАО смогут перемещаться между ними напрямую. Четырехполосная трасса «Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево» протяженностью 11,9 км будет состоять из эстакады, путепровода и моста через реку Десну и станет продолжением магистрали «Калужское шоссе - Яковлево», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города рассказал о преимуществах новой трассы, которая существенно облегчит жизнь водителей.

«Удобнее передвигаться между Троицком и Щербинкой, поселениями Рязановское и Десеновское, появились альтернативные пути для выезда из этих населенных пунктов на Калужское и Варшавское шоссе, для жителей Троицка и соседних населенных пунктов станут доступнее станции МЦД-2», - отметил мэр.

По словам Сергея Собянина, после образования ТиНАО в Троицком и Новомосковском административных округах было построено более 350 километров дорог. До конца 2023 года строители проложат в этих районах еще 70 километров.

Ранее Сергей Собянин рассказал о скоростных магистралях, которые появятся в Москве в 2023 году. Новые трассы разгрузят остальные дороги столицы и сократят для автомобилистов время в пути.

«В 2023 году планируем завершить несколько важнейших дорожных проектов - Московский скоростной диаметр, Южную рокаду, несколько развязок на МКАД», - сообщил глава города.

Вместе с дорогами, построенными раньше, эти магистрали объединятся в Четвертое транспортное кольцо. У миллионов владельцев автомобилей появятся новые возможности для планирования оптимальных маршрутов.

«Московский скоростной диаметр - магистраль длиной 68 км от Бусиновской развязки до Варшавского шоссе с ответвлением в сторону будущей федеральной трассы до Казани. Основной участок трассы уже введен в эксплуатацию. До конца года планируем открыть движение по южному участку МСД от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Варшавского шоссе», - сообщил Сергей Собянин.

Всего, с учетом дублеров, съездов, развязок в составе Московского скоростного диаметра будет построено 219 километров дорог и 141 искусственное сооружение: 103 эстакады, 24 путепровода, девять мостов и пять тоннелей. Это вдвое больше, чем в свое время было построено в составе Третьего транспортного кольца.

Столица продолжит реконструировать устаревшие развязки на Московской кольцевой автодороге. Всего с 2021 года в Москве обновили 19 развязок. По плану осталось закончить реконструкции развязки с улицей Липецкая и развязки с Алтуфьевским шоссе. Кроме того, с 2011 года в столице построили 22 путепровода через железнодорожные пути.