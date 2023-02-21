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НовостиОбщество21 февраля 2023 11:52

Гости фестиваля « Московская Масленица» смогут поздравить с 23 Февраля участников СВО

Москвичи и гости столицы могут написать открытку или снять видеопоздравление
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Фестиваль «Московская Масленица» проводится с 2017 года.

Фестиваль «Московская Масленица» проводится с 2017 года.

Фото: Shutterstock

Гости фестиваля «Московская Масленица» смогут поздравить с Днем защитника Отечества участников спецоперации, написав письмо или сняв видеообращение со словами поддержки, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, написать открытку можно во всех шале на площадках фестиваля, где проходят мастер-классы, а снять видео – на Пушкинской набережной в Парке Горького.

«Нам особенно приятно отметить, что все чаще вместе с детьми эти открытки и письма пишут родители. Получается, что такие добрые дела объединяют семьи, учат делиться своим теплом и думать о тех, кому нужна поддержка», — добавили в оргкомитете фестиваля.

Напомним, «Московская Масленица» проводится с 2017 года. В рамках программы в 2020 году для жителей столицы и туристов подготовили 320 спектаклей, шоу и концертов, более 2,6 тыс. кулинарных и ремесленных занятий, 20 карнавальных шествии. Гости праздника отведали 440 тысяч порций блинов.

Ранее KP.RU писал, что в 2023 году на 19 площадках фестиваля «Московская масленица» пройдут кулинарные мастер-классы.