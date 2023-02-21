Суд Москвы приговорил вора в законе Рашида Исмаилова к 21 году колонии строгого режима

В Москве криминального авторитета Рашид Исмаилова приговорили к 21 году тюрьмы Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве криминального авторитета Рашид Исмаилова приговорили к 21 году колонии строгого режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, убийстве двух и более человек, совершенном ОПГ, а также незаконном обороте орудия, сообщили в столичном СК.

По данным следствия, с 2013 года на протяжении семи лет обвиняемый считался «вором в законе» с криминальным прозвищем «Рашад Гянджинский». Исмаилом был неоднократно судим. Также мужчина пропагандировал криминальную субкультуру, организовывал и проводил «воровские сходки», покровительствовал преступников. Чтобы занять высшее место в преступной иерархии, в 2009 году на Измайловском шоссе он расстрелял автомобиль из огнестрельного орудия, погибли два человека.

Следователи проанализировали материалы уголовного дела, допросили более 20 свидетелей, провели необходимые экспертизы и доказали причастность Исмаилова к преступлению. Правоохранители продолжают разыскивать его сообщников.

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