Ефимов: В Выхине-Жулебине на месте неэффективно используемого участка появятся дома и административные здания

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Жителям Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы наверняка знакомы эти места на улице Ферганской и на пересечении Сормовского проезда и Сормовской улицы. Сейчас здесь ничем не примечательная картина - склады, стоянка спецтехники, мастерская и автоцентр. Площадь занятых ими трех участков - 7,31 гектара. Что и говорить, территория используется крайне неэффективно. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, столичными властями уже одобрен проект решения о комплексном развитии этих участков. По проекту на них планируют разместить жилые дома и общественные сооружения.

«В редевелопмент территории вложат около 15,27 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Ожидаемый объем поступлений в бюджет города после реализации проекта составляет более 247 миллионов рублей в год».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что при застройке участков в основном предполагается возвести жилую недвижимость. Ее общая площадь - 150,7 тысячи квадратных метров. Свыше четверти этого объема передадут участникам реновации.

«На одном из участков между Ферганской улицей и Сормовским проездом могут возвести здание для Управления внутренних дел МВД России с кинологическим отделением, - добавил Гаман. - Его площадь - около восьми тысяч квадратных метров».

Кроме юго-востока столицы, комплексное развитие территорий (КРТ) намечено и в остальных округах города. В частности, для участков бывших промзон «Октябрьское Поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная». Кроме того, в порядок приведут заброшенную стройку в Тропарево-Никулино и площадку с недостроем в Тимирязевском районе.

Ещё 15 подобных участков реорганизуют выбранные городом операторы.В списке - «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водонапорная станция», «Свиблово», «Кунцево», производственная зона «Алабушево», а также заброшки в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово и Южнопортовый.

В целом КРТ позволят открыть в столице 550 тысяч новых рабочих мест. При этом вложения в проекты потянут на гигантскую сумму - семь триллионов рублей! А городской бюджет пополнится примерно на три триллиона рублей.