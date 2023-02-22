Режим работы вестибюлей станций метро у «Лужников» в Москве изменят 22 февраля из-за концерта

В Москве 22 февраля может ситуативно меняться режим работы вестибюлей станций метро у стадиона «Лужники» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 22 февраля может ситуативно меняться режим работы вестибюлей ряда станций метро из-за мероприятия в «Лужниках». Речь идет о южном вестибюле (выход 1) станции «Спортивная» и северного вестибюля (выходы 3-4) станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Перед мероприятием на стадионе «Лужники» южный вестибюль «Спортивной» будет работать только для выхода пассажиров, после мероприятия - только для входа. Кроме того, после концерта для входа будет открыт северный вестибюль станции «Воробьевы горы».

Как писал KP.RU, 22февраля в спорткомплексе «Лужники» пройдет большой митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин. На концерте выступят Полина Гагарина, Григорий Лепс, «Любэ», SHAMAN и другие популярные исполнители.