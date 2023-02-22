Пенсионерка из Москвы по просьбе мошенников сбросила из окна 900 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве сотрудники уголовного розыска задержал 41-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в хищении денег у 83-летней пенсионерке, сообщает «МВД Медиа».

Неизвестный позвонил на домашний телефон потерпевшей и представился полицейским. Он попросил ее помочь в поимке злоумышленника, который якобы запугивает пожилых людей. Пенсионерка согласилась.

Спустя время ей позвонил мужчина, который начал угрожать ей. Он потребовал скинуть ему деньги из окна. Следуя указаниям лжеполицеского, бабушка сняла порядка 900 тысяч рублей из банкомата, часть суммы она положила в пакет и выкинула на улицу. На этом угрозы не прекратились, поэтому пенсионерка сбросила из окна оставшуюся часть сбережений.

Позднее москвичка рассказала об этой истории дочери и поняла, что стала жертвой мошенников. После этого пенсионерка пошла в органы внутренних дел.

Злоумышленника поймали. Он признался, что дважды забрал наличные у потерпевшей, часть сумму он потратил, а другую – перевел на счета третьим лицам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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