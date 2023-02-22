Собянин рассказал о новых мерах развития потенциала промышленности Москвы

По словам мэра, теперь предприятиям будет гораздо проще получить льготные инвестиционные кредиты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру получения льготных инвестиционных кредитов для промышленных предприятий. В своем Telegram-канале глава города рассказал о новых важных решениях, принятых для развития индустриального потенциала столицы. Мэр отметил, что Москва должна сыграть главную роль в решении поставленной Владимиром Путиным задачи по расширению технологических возможностей российской экономики. Об этом президент говорил в послании к Федеральному Собранию 21 февраля.

«Москва - крупнейший научный и инновационный центр нашей страны и потому призвана сыграть ведущую роль в решении этой задачи. На заседании президиума правительства утвердили ряд важных решений по развитию промышленного и технологического потенциала московской промышленности», - рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, теперь предприятиям будет гораздо проще получить льготные инвестиционные кредиты. Столичное правительство облегчило процедуру их оформления. В частности, предприятиям больше не нужно предоставлять данные по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и численности персонала прошлых лет. Основное условие для получения льготного кредита – соблюдение срока ввода в эксплуатацию объектов промышленной инфраструктуры.

«В программу льготного кредитования можно включить не только создание и реконструкцию производственных мощностей, но и благоустройство территории предприятий. Также льготные кредиты теперь доступны для организаций оборонно-промышленного комплекса. Упрощение доступа к льготным кредитам позволит привлечь дополнительные инвестиции для реализации проектов модернизации действующих мощностей и создания новых производств», - рассказал мэр Москвы.

Программа льготного кредитования столичных предприятий была принята в марте 2022 года. Она дополнила другие антикризисные меры, введенные московским правительством, в том числе «Промышленную ипотеку». В июле 2022 года льготная ставка была уменьшена с 9 до 3%. При этом максимально возможный размер займа вырос с 1 миллиарда до 3 миллиардов рублей. Срок кредитования на этих условиях составляет три года.

Ранее Сергей Собянин прокомментировал обращение президента России к парламентариям, отметив, что поднятые главой государства вопросы – это руководство к активным действиям. Мэр Москвы подчеркнул, что Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию сформулировал задачи на долгосрочную перспективу.

«Возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу - по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан. Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие», - написал Сергей Собянин своем Telegram-канале.