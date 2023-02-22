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НовостиОбщество22 февраля 2023 16:24

Собянин рассказал о новых мерах развития потенциала промышленности Москвы

Мэр города упростил получение льготных инвестиционных кредитов для столичных предприятий
Ксения БОГДАНОВА
По словам мэра, теперь предприятиям будет гораздо проще получить льготные инвестиционные кредиты.

По словам мэра, теперь предприятиям будет гораздо проще получить льготные инвестиционные кредиты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру получения льготных инвестиционных кредитов для промышленных предприятий. В своем Telegram-канале глава города рассказал о новых важных решениях, принятых для развития индустриального потенциала столицы. Мэр отметил, что Москва должна сыграть главную роль в решении поставленной Владимиром Путиным задачи по расширению технологических возможностей российской экономики. Об этом президент говорил в послании к Федеральному Собранию 21 февраля.

«Москва - крупнейший научный и инновационный центр нашей страны и потому призвана сыграть ведущую роль в решении этой задачи. На заседании президиума правительства утвердили ряд важных решений по развитию промышленного и технологического потенциала московской промышленности», - рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, теперь предприятиям будет гораздо проще получить льготные инвестиционные кредиты. Столичное правительство облегчило процедуру их оформления. В частности, предприятиям больше не нужно предоставлять данные по объему выручки от промышленно-производственной деятельности и численности персонала прошлых лет. Основное условие для получения льготного кредита – соблюдение срока ввода в эксплуатацию объектов промышленной инфраструктуры.

«В программу льготного кредитования можно включить не только создание и реконструкцию производственных мощностей, но и благоустройство территории предприятий. Также льготные кредиты теперь доступны для организаций оборонно-промышленного комплекса. Упрощение доступа к льготным кредитам позволит привлечь дополнительные инвестиции для реализации проектов модернизации действующих мощностей и создания новых производств», - рассказал мэр Москвы.

Программа льготного кредитования столичных предприятий была принята в марте 2022 года. Она дополнила другие антикризисные меры, введенные московским правительством, в том числе «Промышленную ипотеку». В июле 2022 года льготная ставка была уменьшена с 9 до 3%. При этом максимально возможный размер займа вырос с 1 миллиарда до 3 миллиардов рублей. Срок кредитования на этих условиях составляет три года.

Ранее Сергей Собянин прокомментировал обращение президента России к парламентариям, отметив, что поднятые главой государства вопросы – это руководство к активным действиям. Мэр Москвы подчеркнул, что Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию сформулировал задачи на долгосрочную перспективу.

«Возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу - по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан. Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие», - написал Сергей Собянин своем Telegram-канале.