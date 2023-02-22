Мосгоризбирком предложил создать в столице около 1,6 тысячи избирательных участков

Мосгоризбирком предложил создать в столице около 1,6 тысяч участков с числом избирателей более 3 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московская городская избирательная комиссия предложила создать в столице около 1,6 тысячи участков с числом избирателей более 3 тысяч человек. По итогам заседания Мосгоризбиркома было принято решение направить перечень таких участков на согласование в Центральную избирательную комиссию РФ.

«Мы предполагаем, пока по внесенному проекту решения нашей комиссии, образовать 1 тысячу 668 участков с численностью более 3 тысяч, которые как раз и потребуют последующего согласования с Центральной избирательной комиссией РФ», - сообщил в ходе заседания заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Сейчас в Москве действуют более 3,6 избирательных участков. По словам Дмитрия Реута, в последние годы в столице возросла популярность электронного голосования, поэтому людей на избирательные участки приходит все меньше.

«Три фактора, которые позволяют и, более того, побуждают нас обратиться к этому вопросу, они заключаются в следующем. Во-первых, это рост заинтересованности избирателей в участии в дистанционном электронном голосовании, то есть действительно на участки приходит людей все меньше и меньше».

Вторым фактором, отметил Реут, является применение электронного списка избирателей, впервые введенного в этом году.

«Это приводит к тому, что ускоряется процесс голосования», - уточнил заместитель председателя МГИК.

Кроме того, примерно год назад в федеральное законодательство были внесены поправки, утверждающие право городов федерального значения, административных центров субъектов РФ и городов с более чем 500 тысяч избирателей по мере необходимости укрупнять избирательные участки. Эта мера помогает сократить расходы и оптимизировать процедуру подведения итогов выборов.

«Главный фактор для нас - это, как и требует закон, обеспечение максимально комфортных условий для голосования избирателей. Поэтому в подавляющем большинстве случаев предлагается объединить те участки, которые действовали в рамках одних и тех же зданий. В большинстве, конечно, это школы. Хочу подчеркнуть, что привычные для людей адреса мест голосований, в основном, они не поменяются», - рассказал Дмитрий Реут.

Напомним, во время выборов в Московскую городскую думу в сентябре 2022 года жители города активно использовали систему дистанционного электронного голосования, что привело к высокой явке, составившей в столице 33,9%. Впервые электронный способ голосования победил традиционный. Онлайн свой выбор сделали 1 748 616 москвичей, а 695 214 человек проголосовали на участках. При помощи ДЭГ проголосовал президент России Владимир Путин, в онлайн-формате также отдал свой голос и мэр Сергей Собянин.

Популярность электронного формата эксперты объяснили тем, что накануне выборов процедуру подготовки максимально упростили. Теперь для голосования не надо заранее подавать заявление. Сделать свой выбор можно было в один из трех дней с 9 по 11 сентября: или в интернете, или на традиционном участке.