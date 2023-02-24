Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» приступил к строительству нового высокотехнологичного предприятия

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Ещё одним производством в столице скоро станет больше. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, уже строится предприятие, на котором планируется выпускать системы досмотра и неразрушающего контроля, медицинские системы на основе рентгеновского излучения, детекторы следов взрывчатых и радиоактивных веществ. Инвестор проекта - компания «Диагностика-М», являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с 2019 года. Будущий корпус займёт более 11 тысяч квадратных метров.

«Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2023 – начало 2024 года, - отметил заммэра. - Трудоустроиться туда смогут около 160 человек».

Резидент ОЭЗ уже инвестировал в свое развитие более 228 миллионов рублей. Сумма превышает 57 процентов от всех вложений, которые компания собирается обеспечить до конца этого года.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, у инвестора в аренде на площадке ОЭЗ «Печатники» уже числится примерно 900 квадратных метров. Новое предприятие возводится в «Алабушеве». Там под него выделено около одного гектара. Среди входящих в высокотехнологичный кластер ОЭЗ 13 компаний «Диагностика-М» находится в авангарде в своей сфере. Производитель лидирует по инвестициям и выручке. Его изделия используют во многих крупных организациях и вузах столицы. Среди них, например, Московский метрополитен, университет имени Баумана, станция скорой помощи больницы имени Вересаева. На мировом рынке продукция московского предприятия тоже хорошо известна. Ее можно увидеть в международных аэропортах, правительственных учреждениях, зданиях силовых ведомств и частных корпораций. География поставок обширная - Южная Корея, Казахстан, Индия, Китай, Турция, Индонезия, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие страны.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев уточнил, что создаваемое резидентом предприятие будет производить продукцию исключительно на основе отечественных материалов и комплектующих, как это делается уже и на других площадках компании.

«На сегодня стартовал отбор высококвалифицированных специалистов технических и рабочих специальностей для работы на новом заводе», – добавил Дегтев.