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НовостиОбщество25 февраля 2023 8:57

На семи станциях метро Москвы завершился ремонт путевых стен

Работы прошли на «Водном стадионе», «Речном вокзале», «Молодежной», «Спортивной», «Таганской», «Волгоградском проспекте» и «Новых Черемушках»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Специалисты заменили более 9000 квадратных метров облицовки

Специалисты заменили более 9000 квадратных метров облицовки

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Московском метрополитене завершился ремонт путевых стен на станциях «Водный стадион», «Речной вокзал», «Молодёжная», «Спортивная», «Таганская», «Волгоградский проспект» и «Новые Черёмушки», сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Специалисты заменили более 9000 квадратных метров облицовки, обновили своды над платформами. Кроме того, рабочие также очистили все декоративные элементы станций. Например, на «Таганской» восстановили чеканные металлические панно «Мечты о Космосе», «Русский Икар», «Первый космонавт», а на Волгоградском проспекте привели в порядок панно, посвященное Сталинградской битве.

«Наше метро — уникальный объект, и мы всеми силами сохраняем его архитектурное наследие, внимательно следим за порядком и чистотой», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на всех автовокзалах и автостанциях обновили более 900 стикеров и плакатов с информацией для пассажиров. Все плакаты выполнены в едином стиле московского транспорта.