Решением мэра долина притока Яузы реки Лихоборки стала новой особо охраняемой природной территорией

«В состав природного комплекса площадью 23,31 га были включены участки долины реки Лихоборки, на которых сохранились благоприятные условия для обитания редких видов животных и растений. Флора новой природной территории представлена лесными, луговыми, болотными, водными и другими естественными растительными сообществами. В речной долине обитают редкие для столицы огарь, или красная утка, озерная лягушка, европейский крот. Также здесь можно увидеть многих обычных городских пернатых - синицу, лазоревку, воробья, зеленушку. На пролете либо кормлении встречаются обыкновенная пустельга, коростель, камышница, белоспинный дятел», - сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин уточнил, что за 10 лет в Москве появилось 45 новых особо охраняемых природных территорий.

Их площадь, включая новую ООПТ «Долина реки Лихоборки» превышает 2,4 тыс. га. Общее количество особо охраняемых природных территорий совокупной площадью порядка 20 тысяч гектаров достигло в мегаполисе 146.

НАША СПРАВКА:

Река Лихоборка является наиболее крупным правым притоком Яузы. Протяженность реки около 18 км. Из них 14 км протекает на территории Москвы в районах Головинский, Западное Дегунино и Отрадное. Площадь водосборного бассейна реки составляет 55 кв. км. Статус ООПТ позволит восстановить и сохранить природный комплекс, а также создаст благоприятные условия для поддержания рекреационного потенциала долины реки.