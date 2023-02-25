Синоптик Леус спрогнозировал, что весеннее тепло придет в Москву не раньше 20 марта Фото: Иван ВИСЛОВ

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда в Москву придет настоящая весна. В последние дни в центральной части страны пришло похолодание, но тепло не заставит себя долго ждать. Конечно, вместе с календарной весной оно не придет. Это случится несколько позже.

Начало марта традиционно считается продолжением зимы. Несмотря на то, что последние годы климат меняется в сторону потепления, но глобальных перемен не произошло. Весеннее тепло приходит на неделю раньше, чем в 60-е или 90-е. Но неизменным остается тот факт, что раньше 20 марта ждать разительных перемен не стоит.

- Учитывая прогнозы, которые имеются у нас, можно говорить о том, что среднесуточные положительные температуры будут наблюдаться только в последней декаде марта, - сказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик.

Но приход положительных температур вовсе не означает, что разом начнется таяние снега. Этот процесс будет идти постепенно.

. Но это не означает, что у нас сразу засияет солнце и растает снег. Это будет долгий процесс», - заключил специалист.

Последним морозным днем в центральной России стало 23 февраля, дальше погода начнет меняться. В первые дни весны усилятся морозы и снегопады, что будет соответствовать климатической норме в марте в средней полосе страны. Устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 в сторону плюсовых значений случится лишь в апреле, пишет РИАМО.

В последние дни зимы будет умеренная погода, близкая к своей климатической норме. В понедельник ночью, и днем прогнозируется от -3 до -8 градусов, небольшой снег, во вторник, 28 февраля, температура будет колебаться от - 7 до - 10 градусов, передает Москва 24.

В ряде регионов еще возможны сильные морозы. Похолодание до 11 градусов ниже климатической нормы наступит в Псковской, Новгородской, Саратовской, Волгоградской областях. В Москве сильных морозов больше не ожидается. А к середине апреля температура воздуха в столице поднимется выше +15 градусов, сообщает "360".