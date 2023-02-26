Овчинский: В 2022 году выручка московского предприятия по выпуску керамических огнеупорных материалов выросла на треть

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил о росте обрабатывающей промышленности города. За 2022 год он составил более 10 процентов. Параллельно столичные компании повышают свою экономику по разным направлениям.

«Столичный Научно-технический центр «Бакор» увеличил выручку по итогам года почти на треть, - отметил глава ведомства. - Это стало возможным за счет модернизации и увеличения мощностей предприятия».

По его словам, производитель керамических огнеупорных материалов получил займ от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Выделенной почти три года назад суммы в 200 миллионов рублей хватило не только на открытие нового цеха, но и на закупку необходимого оборудования. Это позволило обеспечить замену импортных огнеупоров и фильтровальной керамики. В списке приобретённых механизмов - гидравлический пресс, шлифовальный станок, электрические печи, другие установки. На них уже работают специалисты, создающие специальную керамику.

Директор по производству НТЦ «Бакор» Роман Дородных уточнил, что закупленное оборудование расширило возможности дробильного цеха. Кроме того, один из производимых компанией типов фильтрующих элементов выпускается теперь в больших объемах - рост составил 30 процентов.

«Также был оснащен новый цех по производству литейных форм, автоматизирован участок упаковки литейной оснастки и другой специальной керамики», – добавил представитель предприятия.

Компания в статусе промышленного комплекса, полученном в 2020 году, пользуется целым набором преференций. Сюда входят существенные льготы по оплате налогов, возможность вкладывать сэкономленные суммы в развитие производства, а также помощь Центра «Моспром» в расширении экспорта своих товаров. Сейчас «Бакор» наладил поставки в 16 стран мира. На двух крупнейших отраслевых выставках в Чили при поддержке «Моспрома» состоялась презентация продукции предприятия. Компания также была участником трех международных бизнес-миссий в странах Латинской Америки и Африки.