В Москве по инициативе президента Владимира Путина для всех участников СВО ввели единые меры поддержки

В своем недавнем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что понимает, как сейчас тяжело семьям погибших бойцов и тем, кто получил ранения в ходе боевых действий.

— Наш долг — поддержать эти семьи. Семья каждого участника СВО должна быть окружена заботой и почетом, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты, — потребовал глава государства.

В Москве проблемам участников специальной военной операции и их семьям со стороны всех властных структур уделяется пристальное внимание

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что еще в сентябре, сразу после объявления частичной мобилизации, городские власти приняли большой пакет мер помощи москвичам, отправляющимся в зону СВО.

«Президент России Владимир Владимирович Путин объявил о решении сформировать единые подходы по части материального обеспечения всех участников СВО, независимо от их статуса – мобилизованный, контрактник или доброволец. Таким же единым должен стать и подход к оказанию помощи их семьям. Поэтому я подписал указ о распространении мер социальной поддержки на семьи военнослужащих по контракту и добровольцев – участников специальной военной операции», - пояснил Сергей Собянин.

Новый указ, по словам мэра столицы, максимально расширяет круг получателей поддержки: теперь она распространяется на семьи контрактников, добровольцев и в целом на всех участников спецоперации на Украине.

«Чтобы они были спокойны за свой тыл, наш долг окружить их семьи максимальной заботой и вниманием. Помочь с работой, с образованием детей и с уходом для пожилых родственников. Оказать психологическую и правовую поддержку», - написал глава города.

Как и семьи мобилизованных, родственники остальных участников спецоперации смогут получать ежемесячное пособие на детей в размере прожиточного минимума ребенка, а также единовременное пособие молодым родителям. При этом начисление материальной помощи не будет зависеть от уровня доходов отца и матери. Детей бойцов без очереди принимают в детские сады и по первой же просьбе переводят в образовательные учреждения поближе к дому. Ребят из семей участников СВО освобождают от оплаты за детский сад, муниципальные кружки и секции. Школьников с 1 по 11 классы бесплатно кормят завтраками и обедами, а студентов городских колледжей обеспечивают горячим питанием.

А ЧТО ЕЩЕ?

Забота о пенсионерах и инвалидах

Пожилые родственники участников СВО, инвалиды и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья могут без очереди получить социальное обслуживание на дому и любые другие виды помощи. Например, первоочередное направление в дома ветеранов или в оздоровительные санатории.

Кроме того, всех членов семей участников СВО бесплатно консультируют по юридическим вопросам и помогают им оформлять документы на городские выплаты.