Мужчина зарезал знакомого в бытовке на юге Москвы

Злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве обвинение в убийстве предъявили 42-летнему мужчине, который зарезал своего знакомого. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте, сообщает столичный СК.

По данным ведомства, все произошло вечером 25 февраля в бытовом помещении на Никопольской улице. Между мужчинами произошёл конфликт, в результате которого обвиняемый несколько раз ударил ножом своего оппонента. Пострадавший умер в машине скорой помощи.

Личность злоумышленника установили. Правоохранители задержали его в кратчайшие сроки. На допросе мужчина признал вину. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что житель Подмосковья зарезал собственного брата во время пьяной ссоры. Мужчине предъявили обвинение. Следователи осмотрели место убийства, собрали улики и назначили необходимые экспертизы. Преступник признал вину.