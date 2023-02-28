Овчинский: Сеть автозаправок в Казани использует технологии бесконтактной оплаты от московского производителя

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Казани сеть автозаправочных станций начала работать с помощью технологии бесконтактной оплаты. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, технологию внедрила московская компания, производящая RFID-продукцию. Всего платежной NFC-табличкой оснащены свыше 60 заправок.

«Теперь, помимо привычных способов платежей, можно оплачивать покупки с помощью NFC-технологии одним касанием телефона, - отметил глава ведомства. - Проектные мощности завода ISBC позволяют выпускать в месяц несколько миллионов платежных табличек c технологией NFC, что обеспечит растущий спрос на данную продукцию».

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Табличке не страшны никакие капризы температур, влажность и царапины. А все благодаря применяемому при ее производстве полимерному покрытию. Плюс ко всему она обладает и другими достоинствами. Например, позволяет торговым и сервисным компаниям уменьшить расходы на закупку и обслуживание дополнительных клиентских экранов в кассовых зонах.

«Им достаточно один раз сформировать кассовую ссылку, которая будет записана на табличку с NFC, - пояснил директор департамента банковских проектов компании ISBC Андрей Еременко. - Далее она будет формироваться на кассе каждый раз под конкретную покупку с точной информацией по сумме платежа. При этом ссылка надежно защищена от перезаписи».

Но и это ещё не все. Для оплаты также можно отсканировать QR-код через СБПэй или мобильный банк, одобрив операцию уже в нем. Об этом рассказала исполнительный директор по эквайрингу и инновационным проектам «Банка Русский Стандарт» Инна Емельянова. Она подтвердила, что подобные платежи для клиентов банка технически возможны.

Столичный производитель расширяет выпуск своей продукции в том числе с помощью поддержки города. Компания «Смарт Системз», которая входит в группу ISBC, получила в 2019 году льготный кредит в 100 миллионов рублей. Его обеспечил Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Средства были рассчитаны на закупку необходимого оборудования и материалов для производства. В целом Фонд выдает столичным компаниям примерно десять видов займов. Их можно использовать, например, на подсоединение к инженерно-техническим сетям или приобретение программного обеспечения. Итоговая сумма зависит от того, на что именно пойдут средства. Компания может рассчитывать на финансовую помощь в размере до 300 миллионов рублей.