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НовостиОбщество1 марта 2023 11:40

Собянин: вход на станции БКЛ будет бесплатным для пассажиров в течение пяти дней

Движение по всей Большой кольцевой линии запустили 1 марта
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Вход на станции Большой кольцевой линии московского метро

Вход на станции Большой кольцевой линии московского метро

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вход на станции Большой Кольцевой линии московского метро (БКЛ) будет бесплатным для пассажиров первые пять дней, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», - написал градоначальник.

Напомним, в среду, 1 марта, Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по всей БКЛ. В эксплуатацию ввели девять станций: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Полный оборот по кольцу займет 90 минут. Как писал KP.RU, БКЛ стала самой длинной кольцевой в мире – ее протяженность составила 70 километров.