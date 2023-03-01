Собянин: вход на станции БКЛ будет бесплатным для пассажиров в течение пяти дней

Вход на станции Большой кольцевой линии московского метро Фото: Иван МАКЕЕВ

Вход на станции Большой Кольцевой линии московского метро (БКЛ) будет бесплатным для пассажиров первые пять дней, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Мы проделали колоссальную работу — достроили крупнейшее в мире кольцо — и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», - написал градоначальник.

Напомним, в среду, 1 марта, Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по всей БКЛ. В эксплуатацию ввели девять станций: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Полный оборот по кольцу займет 90 минут. Как писал KP.RU, БКЛ стала самой длинной кольцевой в мире – ее протяженность составила 70 километров.