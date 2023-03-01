В Москве объявили о начале набора волонтеров ко Дню Победы

Стать добровольцем может любой человек от 18 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» сообщили о начале набора добровольцев для мероприятий ко Дню Победы. В 2023 году планируют подготовить порядка 200 тысяч волонтеров по всей стране, сообщила председатель центрального штаба движение Ольга Занко.

«В этом году мы подготовим рекордное число добровольцев - 200 тыс. человек в разных городах и населенных пунктах нашей страны, в том числе на территории четырех наших новых субъектов», - подчеркнула она.

Главным мероприятием 9 Мая традиционно станет шествие «Бессмертного полка». В сопровождении мероприятия будут участвовать добровольцы. Также волонтеры будут помогать на парадах Победы, в акциях «Георгиевская ленточка» и «Сад памяти». Также они поздравят ветеранов Великой Отечественной войны.

Стать добровольцем может любой желающий, важное условие – возраст от 18 лет. Необходимо зарегистрировать на сайте движение, пройти обучение и выбрать мероприятия.