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НовостиОбщество1 марта 2023 12:19

В Москве объявили о начале набора волонтеров ко Дню Победы

В этом году к празднику подготовят 200 тысяч добровольцев
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Стать добровольцем может любой человек от 18 лет

Стать добровольцем может любой человек от 18 лет

Фото: Иван МАКЕЕВ

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» сообщили о начале набора добровольцев для мероприятий ко Дню Победы. В 2023 году планируют подготовить порядка 200 тысяч волонтеров по всей стране, сообщила председатель центрального штаба движение Ольга Занко.

«В этом году мы подготовим рекордное число добровольцев - 200 тыс. человек в разных городах и населенных пунктах нашей страны, в том числе на территории четырех наших новых субъектов», - подчеркнула она.

Главным мероприятием 9 Мая традиционно станет шествие «Бессмертного полка». В сопровождении мероприятия будут участвовать добровольцы. Также волонтеры будут помогать на парадах Победы, в акциях «Георгиевская ленточка» и «Сад памяти». Также они поздравят ветеранов Великой Отечественной войны.

Стать добровольцем может любой желающий, важное условие – возраст от 18 лет. Необходимо зарегистрировать на сайте движение, пройти обучение и выбрать мероприятия.