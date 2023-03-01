В Москве на станции метро «Рижская» Большой кольцевой появились ковер-самолет и скоростной интернет

Московское метро считается одним из самых красивых и «умных» в мире. Так, на всех станциях метро и МЦК работает оплата проезда по распознаванию лица. В таком масштабе сервис не представлен ни в одном городе мира. Кроме того, что каждая станция имеет свое особое оформление, на них часто появляются различные арт-объекты. 1 марта, когда полностью открылась Большая кольцевая линия столичного метро, на новой станции «Рижская» БКЛ появилась цифровая инсталляция в виде ковра-самолета.

Арт-объект, представленный на LED-экране изогнутой формы размером 4х2,5 метров, символизирует высокие скорости интернета в метро. При разработке использовались технологии нейросетей и генеративной графики. В контент интегрированы стилизованные образы развлекательных сервисов экосистемы МТС, которыми можно уверенно пользоваться и в подземке.

Скорость передачи данных в московском метро в сети МТС достигает 250 Мбит/с. На станциях и в тоннелях можно спокойно читать, слушать музыку, смотреть фильмы, не скачивая их заранее, причем в отличном качестве.

Напомним, торжественное открытие новых станций Большой кольцевой линии состоялось в Москве 1 марта. Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из самых крупных во всем мире проектов метростроения. Было построено 70 километров линий, три электродепо и 31 станция.

БУДЬ В КУРСЕ

В случае вопросов о работе городского транспорта, чат-бот Александра https://i.transport.mos.ru/alex в круглосуточном режиме с радостью на них ответит.

Если что-то потеряли, в метро есть два склада забытых вещей. Вещи хранятся в течение 6 месяцев, чтобы их забрать, понадобится паспорт. Первый склад находится на станции «Котельники», второй – на «Деловом центре» БКЛ.

В новых вагонах, а также на стойках с информацией есть USB-порты для зарядки гаджетов.