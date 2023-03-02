Овчинский: Столичная компания обеспечит поставки хирургической титановой сетки для медучреждений

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Изделия медицинского назначения и лекарства сегодня выпускают в столице свыше двухсот компаний. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, они создают все больше новых высокотехнологичных продуктов для сферы здравоохранения. В этом столичным предприятиям помогает город. В числе мер поддержки, например, льготы по налогам, субсидии, выгодные для бизнеса займы и многое другое. Плюс ко всему Москва обеспечивает комфортный инвестиционный климат и развитую инфраструктуру. Среди тех, кто использует все эти возможности, - московский производитель «ЭлТИ».

«Компания получила регистрационное удостоверение на собственное медицинское изделие – титановую сетку для хирургической пластики мягких тканей, - отметил глава ведомства. - Сейчас компания достигает предварительных договоренностей о поставках материала в российские лечебные учреждения».

Новинку смогут использовать хирурги - во время операций, врачи-специалисты - при лечении болезней и травм органов брюшной полости, в гинекологии и ортопедии. Важное преимущество созданной титановой сетки по сравнению с хирургическими полипропиленовыми сетчатыми имплантами - уникальная биосовместимость. Благодаря этому у пациента есть высокий шанс, что искусственный материал успешно приживется в организме.

Как пояснил генеральный директор компании Антон Овчинников, ежегодно производство способно обеспечивать до семи тысяч изделий. Но на этом разработчик не останавливается.

«Параллельно ведется работа по получению регистрационного удостоверения на шовный материал из титана, - добавил Овчинников. - Он может быть использован для сшивания кожи, подкожно-жировой клетчатки мышц и сухожилий».

Напомним, «ЭлТИ» присвоен статус резидента московской биомедицинской площадки «Мосмедпарк», которая находится в управлении технопарка «Строгино». Кроме того, предприятие является участником Московского инновационного кластера (МИК). Все это дает возможность для получения необходимых средств по городским программам поддержки. Например, для закупки нужного оборудования «ЭлТИ» помогли грантом в сумме около 300 тысяч рублей.