Московская компания выпустила импортозамещающую вакцину против инфекционных заболеваний коров

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Инактивированную вакцину «Комбовак-Эндомаст» разработали ученые «Ветбиохим». Выпуск препарата начался. Компания локализовала свое производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Подобные вакцины направлены против инфекционных заболеваний коров.

Ранее фермеры использовали импортные аналоги. Отечественная разработка — дешевле. Ее создали в 2022 году, чтобы снизить заболеваемость крупного рогатого скота маститом и эндометритом (воспаление молочных желез и матки соответственно). Недугам чаще всего подвержены высокопродуктивные особи. Если не вакцинировать скот, инфекция приведет к бесплодию особи и испортит молоко, которое может стать вредным для человека. Кроме того, фермеры несут экономические потери. При этом невакцинированных заболевших коров можно вылечить. Однако это дорого, а прежние удои могут не восстановиться из-за необратимых трансформаций тканей молочных желез.

— Сегодня компания производит 36 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки и иммуноглобулина, а также 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний. В декабре 2022 года на площадке «Печатники» особой экономической зоны Москвы компания завершила строительство нового завода, инвестировав в запуск предприятия 1,6 миллиарда рублей, — сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На своем производстве фирма сможет производить десятки миллионов доз вакцин, чтобы обеспечить отечественный ветеринарный сектор. Разработчики говорят, новый препарат прост и удобен в использовании. Его можно интегрировать в график плановых прививок против инфекционных заболеваний. Гендиректор «Ветбиохим» Александр Кривонос объяснил, что инновационность вакционы в уникальном составе антигенов — они обеспечивают высокую эффективность и безвредность для животных. К тому же препарат повышает качество молока.

Бизнес, локализовавший производство в ОЭЗ «Технополис Москва», может стать резидентом зоны. Это дает право на налоговые льготы и иные преференции. Например, аренду земли по сниженной ставке.