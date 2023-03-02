Жителей Москвы пригласили на акцию «Ночь на катке» 3 марта

В столичных парках 3 марта пройдет ежегодная акция «Ночь на катке» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичных парках 3 марта пройдет ежегодная акция «Ночь на катке». Мероприятия организуют на последних сеансах работы ледовых площадок, вход будет бесплатным, сообщили на сайте столичной мэрии.

Гостей ждет тематическая музыкально-интерактивная программа, посвященная достижением нашей страны в сферах науки и культуры. Акцию проведут на 11 искусственных катках: в саду им. Баумана, в саду «Эрмитаж», Парке Горького, Измайловском, Таганском, Бабушкинском, Перовском парках, а также в парках «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Митино».

Так, например, в Парке Горького главной темой акции «Ночь на катке» станет русский хоккей, а в саду имени Баумана – русская классическая музыка. На катке в саду «Эрмитаж» горожане смогут приобщиться к атмосфере русского балета, а на ледовой площадке «Серебряный лед» познакомятся с русским балетом.

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