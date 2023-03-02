Суд Москвы заключил под стражу мужчину за финансирование террористической группировки

В Москве суд заключил под стражу 28-летнего мужчину, обвиняемого в финансировании террористической организации, запрещенной в РФ Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве суд заключил под стражу 28-летнего мужчину, обвиняемого в финансировании деятельности террористической организаций «Исламское государство»*, сообщили в пресс-службе столичного СК.

По данным следствия, в марте 2017 года обвиняемый, находясь на территории Москвы и Подмосковья, перевел участнику террористической организации денежные средства. Точная сумма не раскрывается.

Преступную деятельность выявили и пресекли столичные следователи и сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленнику предъявили обвинение по ч.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье дело о смерти девяти человек от метанола направили в суд. В преступлении обвиняются двое местных жителей, которые продавали некачественный алкоголь с поддельными акцизами и в пластиковых канистрах.

*- запрещенная в РФ террористическая организация