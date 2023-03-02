Флорист из Москвы сообщила о подорожании цветов к 8 Марта на 20%

В 2023 году средний чек на цветы к Международному женскому дню вырастет на 20% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году средний чек на цветы к Международному женскому дню вырастет на 20%. Об этом сообщила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с АГН «Москва».

«Разные позиции по-разному дорожают, но в этом году есть такая тенденция - в среднем где-то на 20%»,- уточнила она.

По словам специалистки, отечественные тюльпаны к 8 Марта будут около 50-80 рублей за штуку, а голландские тюльпаны разных видом – более 100 рублей. Стоимость роз будет напрямую зависеть от длины стебля. В среднем розы 40-50 см продают за 70 рублей.

Сафронова добавила, что сейчас не наблюдается проблем с ассортиментом. Единственное – есть небольшие перебои с поставками хризантем.

Ранее KP.RU писал, что около 15 млн цветов вырастили в Подмосковье к Международному женскому дню. В частности – это тюльпаны и розы. Оптовики уже активно проводят закупки, дефицита цветов нет.