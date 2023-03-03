Ефимов: В 2022 году в Москве произвели в два раза больше медицинской мебели, чем годом ранее

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об увеличении выпуска медицинской мебели в столице. Сюда входят, например, различные лабораторные и корпусные предметы, реанимационные и функциональные кровати, а также столы и тележки.

«В прошлом году объем производства такой продукции вырос вдвое по сравнению с предыдущим – до 1,3 миллиарда рублей», – отметил заммэра.

По его словам, Москва производит и много другой, жизненно необходимой пациентам и врачам продукции. В списке - наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), средства для остановки кровотечений и сердечно-легочной реанимации.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, более двухсот работающих в городе компаний обеспечивают здравоохранение лекарствами и нужными для диагностики и лечения изделиями. За 2022 год они примерно на треть нарастили выпуск медоборудования. Этого удалось добиться с помощью системной и антикризисной поддержки, которую предлагают бизнесу столичные власти. Предприятия могут воспользоваться более чем двумя десятками системных мер. Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, производство медицинских изделий в столице постоянно растет в том числе и благодаря офсетным контрактам. Москва подписывает их с инвесторами.

«Например, сейчас ведется прием заявок на участие в конкурсе на поставку медицинской мебели в рамках подобного соглашения, - пояснил глава ведомства. - Победитель аукциона вложит не менее 250 миллионов рублей в локализацию на территории города производства данной продукции».

Среди московских компаний, создающих мебель для медицинских учреждений, - «Медицинофф». В прошлом году город помог предприятию субсидией. Эти средства были потрачены на частичное погашение расходов при покупке оборудования в лизинг. Благодаря чему производитель увеличил количество своей рабочей техники.

Компаниям также помогают в Центре поддержки промышленности, например, бесплатными консультациями по программам помощи, размещения производства в столице, получения льготных кредитов и по многим другим вопросам. Обращения принимаются в будни 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.