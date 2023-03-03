Овчинский: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил переработку пластика до 600 тонн в месяц

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Предприятия в сфере промышленности столицы не сидят сложа руки в сложившейся сегодня ситуации. Несмотря на то, что оказались нарушены сырьевые цепочки, городской бизнес оперативно выбирает другие возможности для поставок. Конечно, производителям полимеров в прошлом году пришлось несладко, поскольку у них было зафиксировано небольшое падение. Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, тем не менее, компании среагировали быстро и смогли работать дальше без сбоев. Среди них - завод «Экопласт», резидент столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». За первые два месяца этого года предприятие нарастило переработку корпусных пластиков до 600 тонн в месяц или на пять процентов.

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Компания продолжает показывать стабильный рост переработки пластика от электронного и электрического оборудования и увеличивать выпуск готовой продукции в виде вторичных полимерных гранул», — отметил глава ведомства.

Такие гранулы активно используют в автомобильной промышленности, строительстве, для создания деталей мебели, а также в других отраслях. Поэтому завод стремится перерабатывать как можно больше пластика. Это даёт возможность сотрудникам с высокой квалификацией трудиться дальше. То есть рабочие места никуда не исчезают. Плюс ко всему резидент ОЭЗ пользуется существенными льготами. Например, освобождением на десять лет от имущественного, транспортного и земельного налогов, а также уменьшенной ставкой при аренде земли.

Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Планами компании на этот год поделился ее директор Алексей Королев. Главное - поднять на 10 - 15 процентов количество перерабатываемого в месяц пластика. Для этого есть все необходимое. Прежде всего, новых клиентов становится больше и заказов тоже. Да и с сырьём никаких проблем. Завод занят замещением материалов на своём производстве.

Как уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, предприятие работает надежно и без сбоев, доказывая абсолютную реальность функционирования в городе экономики замкнутого цикла.

«При этом выполняются задачи по замещению в производственных процессах первичных материалов на вторичные, - добавил Дегтев. - Кроме того, исполняется указ Президента в части задачи по снижению объема отходов, направляемого на полигоны, в два раза».