Прокуратура Москвы организовала проверку после обрушение строительных лесов на улице Лобачевского

Произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 кв. метров Фото: прокуратура Москвы

В Москве рано утром в субботу, 4 марта, произошло обрушение строительных лесов и металлоконструкций на объекте, расположенном на улице Лобачевского. В результате ЧП погиб один рабочий, еще два человека получили травмы, их госпитализировали в столичную больницу, сообщили в телеграм-канале прокуратуры.

Сотрудники экстренных служб разбирают обрушившиеся конструкции. На месте находятся правоохранители, их работу координирует заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артем Вавилов. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее KP.RU писал, что один человек погиб при обрушении железной опалубки в строящемся ЖК на западе столицы. Сообщалось, что под завалами могли находиться еще три человека. Площадь обрушения достигала 300 квадратных метров. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.