В Москве выявили 2399 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В стационары попали 154 жителя столицы, 1433 пациента выздоровели после болезни, Фото: Ирина КАБАНОВА

Москве за минувшие сутки зарегистрировали 2399 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице COVID-19 выявили у 2427 человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 4 марта.

В стационары попали 154 жителя столицы. Еще 1433 пациента выздоровели после болезни, вирус унес жизни десяти человек. Всего с начала пандемии в столице ковидом заболели 3 429 384 человек, 3 229 012 горожан выздоровели, 48 250 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

В России за последние 24 часа выявили 14 049 случаев COVID-19. Госпитализация потребовалась для 1571 жителя страны, 11 462 человека выздоровели, 39 россиян умерли от последствий и осложнений инфекции.

Как писал KP.RU, московский нарколог Антон Масякин рассказал, что отказ от алкоголя поможет похудеть. По словам специалиста, можно сэкономить около 960 калорий, если исключить шесть бокалов вина по 175 мл в неделю.