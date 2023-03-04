Собянин: Москвичи исполнили более тысячи желаний подопечных благотворительных фондов в рамках акции «Добрая елка»

Акция «Добрая елка» была организована для детей из малообеспеченных семей, инвалидов и пенсионеров. Фото: mos.ru.

Жители Москвы на Новый год исполнили более тысячи желаний подопечных благотворительных фондов, сообщил мэр города Сергей Собянин. Акция «Добрая елка» была организована для детей из малообеспеченных семей, инвалидов и пенсионеров, нуждающихся в помощи. Глава города поблагодарил всех неравнодушных людей, принявших в ней участие.

«Москвичи исполнили больше тысячи желаний подопечных благотворительных фондов. В столице завершилась акция «Добрая елка». Новогодние желания загадывали дети из малообеспеченных, многодетных и приемных семей, а также ребята с инвалидностью и москвичи старше 60 лет. Они передали пожелания в фонды, а те, в свою очередь, разместили их на сайте акции и на городских елках. Любой человек мог выбрать адресата и сделать подарок», - рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города привел несколько примеров, когда благодаря помощи москвичей мечты детей и пожилых людей воплотились в реальность. Например, четвероклассник Иван Курагин в будущем хочет стать хирургом. Ване и его маме устроили экскурсию по университетской больнице Первого Московский государственного медицинского университета имени Сеченова. Еще одному мальчику – Арсению Степанову – подарили синтезатор.

«Он пока не умеет играть на инструменте, но обладает хорошим слухом и собирается серьезно заняться музыкой, - написал Сергей Собянин. - Пенсионерке Галине Сахаровой подарили электронагреватель для дачи. Она проводит там много времени, и теперь в доме будет горячая вода. Спасибо всем неравнодушным москвичам, которые больше двух месяцев исполняли желания!».

И таких историй – более тысячи. Девочка Софья подучила в подарок швейную машинку, а маленький Кирилл смог поплавать с дельфинами. Пенсионерке Елене Юрьевне вручили новые лыжи, а юный Ваня прокатился в кабине машиниста поезда метро.

Акция завершилась 28 февраля. Стать для кого-то Дедом Морозом этой зимой мог любой горожанин. На сайте акции социально ориентированные некоммерческие организации Москвы оставляли заявки на исполнение желаний своих подопечных. Посетители сайта выбирали карточку с желанием и заполняли специальную форму. Затем с благотворителем связывался оператор кол-центра, который подтверждал заявку и отвечал на уточняющие вопросы. Когда подарок был куплен, даритель передавал его представителям благотворительного фонда.

Кроме того, в декабре на новогодних площадях Москвы установили «добрые елки». На них висели игрушки с желаниями подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Любой человек мог взять игрушку с запиской, по QR-коду перейти на сайт акции «Добрая елка» и отправить заявку.