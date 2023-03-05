Инсталляции обновили в честь запуска самого протяжённого в мире метрокольца. Фото: пресс-служба Московского метрополитена

К открытию Большой кольцевой линии (БКЛ) Московский метрополитен обновил 2,5-метровые инсталляции «Два сердца столицы» и празднично оформил вестибюли станций метро. Полюбоваться и сфотографироваться с новыми украшениями можно у вестибюлей на станциях метро: Кропоткинская, Чистые пруды, Маяковская, Площадь революции, Арбатская, Проспект мира, Парк культуры, Октябрьская, Таганская и Улица 1905 год.

Полюбоваться и сфотографироваться с новыми украшениями можно на 10 станциях метро. Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Еще украсили вестибюли станций БКЛ «Кунцевская» и «Марьина Роща» в стиле «двух сердец».

Вестибюли станций метро также празднично оформили. Фото: пресс-служба Московского метрополитена

«1 марта Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы С. Собянин открыли Большую кольцевую линию столичного метро, — пояснил в телеграмм-канале зам мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - В честь запуска самого протяжённого в мире метрокольца мы обновили 10 инсталляций «Два сердца столицы» около станций, а также украсили 3 вестибюля — на «Марьиной Роще» и «Кунцевской».