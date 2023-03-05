Собянин сообщил, что 8 Марта на всех улицах Москвы можно будет парковаться бесплатно

В Международный женский день парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Международный женский день на всех улицах Москвы можно будет припарковать свой автомобиль совершенно бесплатно. Такой подарок в честь 8 марта решили преподнести городские власти жителям и гостям столицы. Новостью поделился в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 руб. в час», - рассказал глава города.

Сергей Собянин уточнил, что парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по своим обычным тарифам.

Отмена платы за парковку 8 марта будет весьма кстати, ведь в Международный женский день в столице запланировано немало интересный мероприятий. В Москве пройдет множество выставок, концертов и экскурсий, которые будут интересны не только представительницам прекрасного пола, но и их спутникам. Одним из ярких событий станет выставка «Весна в Царицынских оранжереях». Специально к 8 марта в Первом оранжерейном корпусе расцветут крокусы, гиацинты, тюльпаны, мускари и другие весенние цветы. А в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдёт IX выставка «Репетиция весны» - крупнейшая в России зимняя выставка тюльпанов и других весенних растений.

В Крокус Сити Холле пройдет традиционный концерт в честь главного женского праздника «Я нравлюсь женщинам». На сцену выйдут признанные любимцы дам – Стас Михайлов, Григорий Лепс и Эмин.

До 8 марта будут работать городские катки проекта «Московские сезоны», так что фанатам ледовых забав будет чем заняться в выходной. Вход на катки свободный по предварительной регистрации.

Ранее мэр столицы поблагодарил москвичей за участие в благотворительной акции «Добрая елка». Она была организована для детей из малообеспеченных семей, инвалидов и пенсионеров, нуждающихся в помощи. Глава города рассказал, что неравнодушные жители Москвы помогли исполнить более тысяч желаний подопечных НКО и благотворительных фондов.

«Москвичи исполнили больше тысячи желаний подопечных благотворительных фондов. В столице завершилась акция «Добрая елка». Новогодние желания загадывали дети из малообеспеченных, многодетных и приемных семей, а также ребята с инвалидностью и москвичи старше 60 лет. Они передали пожелания в фонды, а те, в свою очередь, разместили их на сайте акции и на городских елках. Любой человек мог выбрать адресата и сделать подарок», - рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.