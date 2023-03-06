Участниками московских программ наставничества за год стали почти пять тысяч предпринимателей

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

В 2022 году около пяти тысяч человек приняли участие в программах наставничества, организованных столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Бизнесмены изучали опыт своих коллег, современные практики и меры поддержки, которые предлагает правительство столицы.

«Программы наставничества помогают предпринимателям оптимизировать бизнес-процессы и улучшить свои показатели, — пояснила Наталья Сергунина. — Город заинтересован в их развитии. Благодаря этому появляются новые рабочие места, растут поступления в бюджетную систему, увеличивается предложение на рынке товаров и услуг».

Для представителей малого бизнеса столицы существует семь программ наставничества, в том числе «Онлайн-акселератор», «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником» и «Маркетплейсы: от старта до прибыли».

Для каждой программы продуманы свой формат и продолжительность обучения. Например, начинающие предприниматели за пять дней курса «Стартап-школа МБМ» вместе с наставниками-практиками (успешными бизнесменами) разрабатывают и презентуют свой проект. В 2022 году выпускниками стали более 2,3 тысячи человек, а всего с момента запуска школы в 2017-м — свыше 10,7 тысячи.

Одна из крупнейших программ — «Прокачай свой бизнес вместе с наставником». Набрать мотивированную команду, разработать успешную маркетинговую стратегию или выйти на рынок с минимальным количеством ошибок — это неполный список задач, решить которые предпринимателям помогают эксперты.

В 2022 году она стала еще удобнее. Ее разделили на потоки для действующего бизнеса и для тех, кто только собирается открыть свое дело. В таком формате программу прошли свыше 760 опытных и начинающих предпринимателей, а с 2021-го — более тысячи. Почти половина участников (48 процентов) по итогам обучения улучшили управленческие навыки и приобрели новые полезные контакты. Каждый третий (35 процентов) выстроил стратегию продвижения и оптимизировал рекламные расходы. Часть компаний (28 процентов) смогла нарастить выручку в два раза и более, а четверть — создать новый продукт.