Овчинский: При поддержке города компания по производству медицинской мебели в два раза расширила свои мощности

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столица активно развивает здравоохранение, в том числе обеспечивает поставки различных медицинских изделий и лекарств. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал количество компаний, работающих в этом направлении в городе. Их более двухсот! За 2022 год они увеличили выпуск своей продукции примерно на треть. Одной только специальной мебели поставили медучреждениям в два раза больше. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, выпуск медизделий растет благодаря городским программам поддержки бизнеса. В пример он привёл столичного изготовителя медицинской мебели - «Медицинофф». Предприятие проектирует и собирает различные медицинские, лабораторные и корпусные изделия уже свыше пятнадцати лет. В столице находится его производство и лаборатория.

«В прошлом году компания получила от Москвы субсидию на 8,9 миллиона рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования, - отметил глава ведомства. - Благодаря этому компания смогла пополнить технологический парк оборудования новыми установками, которые позволяют вдвое увеличить мощности площадки».

Как уточнил генеральный директор «Медицинофф»» Александр Белоглазов, купленные с помощью города станки находятся уже в цехах.

«В основном это устройства с автоматическим управлением, требующие минимального контроля со стороны сотрудников», - пояснил представитель компании.

В списке новинок для производства также сверлильно-присадочные станки, обрабатывающий пресс и станок для облицовывания деталей. К этому добавили ещё автопогрузчик и рукавный фильтр.

Напомним, столичным компаниям в сфере промышленности доступны разные виды субсидий. Например, до 100 миллионов рублей в год можно получить для частичного погашения расходов по лизингу. В два раза большую сумму предприятие вправе использовать на выплату процентов по займам на покупку оборудования – до 200 миллионов рублей в год. Достаточно оформить заявку через Инвестиционный портал Москвы. Кроме этого, желающие могут проконсультироваться в Центре поддержки промышленности по волнующим вопросам, например, действия программ помощи, оформления льготных кредитов, обсуждения рабочих моментов с представителями столичных ведомств. Сотрудники Центра принимают обращения в будни с 9.00 до 18.00 по телефону +7 (495) 630-00-00. Также можно написать по электронной почте industrysupport@mos.ru.