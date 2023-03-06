Льготное питание теперь автоматические назначают детям из малообеспеченных семей в Москве

В столичных столовых все ученики первых-четвертых классов также получают бесплатные горячие завтраки Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве льготное питание детям из малообеспеченных семей в школьных столовых теперь назначается автоматически. Родителям не придется подавать заявления, сообщили на сайте столичной мэрии.

Услуга предоставляется в обновленном проактивном режиме после того, как школьнику присвоили льготную категорию. Все необходимые документы внесут в систему. Информация о дате, до которой действует социальная помощь, поступит взрослым на электронную почту и в личный кабинет.

Услуга «Подача заявления о предоставлении питания за счет средств бюджета города Москвы» пользуется популярностью. С 2019 года жители столицы направили свыше 1,6 млн электронных заявлений.

Москвичам также напомнили, что в столичных столовых все ученики первых-четвертых классов получают бесплатные горячие завтраки. Бесплатные обеды дают ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам, детям-инвалидам, школьникам, у которых родители являются инвалидами 1 и 2 групп, учащимся с ОВЗ, а также тем, кто получает пенсию по потере кормильца.

Ранее KP.RU писал, что в Московской области детям-инвалидам выплата будет назначаться автоматически.