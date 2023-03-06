Собянин: За пять дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили более 4 миллионов поездок

Большая кольцевая линия московского метро начала работу 1 марта. Фото: mos.ru.

За первые пять дней работы Большой кольцевой линии московского метро пассажиры совершили по ней более 4 миллионов поездок. Все эти дни горожане могли пользоваться ею бесплатно. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что москвичи уже оценили удобство новой линии. Первые итоги работы БКЛ глава города подвел в своем Telegram-канале.

«Всего за пять дней бесплатного проезда по БКЛ москвичи совершили больше 4 миллионов поездок. Пассажиры смогли оценить удобство новых станций для ежедневного передвижения по городу», - рассказал столичный градоначальник.

По словам Сергея Собянина, самыми посещаемыми станциями за первые пять дней работы БКЛ стали «Текстильщики», «Сокольники» и «Каширская». Более 70% пассажиров перешли на Большое кольцо с других линий. Благодаря этому некоторые станции столичной подземки удалось разгрузить до 28%: больше всего от пассажиров освободились «Калужская», «Автозаводская» и «Нагатинская». После того, как Большое кольцо полностью сомкнулось, пассажиропоток на его станциях, которые работали и раньше, увеличился почти вдвое (на 45%). А на некоторых станциях число пассажиров выросло втрое. Среди них - «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Электрозаводская».

Сергей Собянин напомнил, что Большая кольцевая линия позволяет пассажирам построить новые удобные маршруты. Благодаря ей москвичам стали доступны рекордные 47 пересадок на другие линии и направления.

«Теперь горожане экономят до 45 минут в день, в том числе потому, что многим больше не нужно ездить через центр города», - отметил мэр Москвы.

Глава города уверен, что БКЛ станет одной из самых популярных линий московского метро.

«А многие будут выбирать для поездок по городу не личный транспорт, а метрополитен», - подчеркнул Сергей Собянин.

Напомним, Большая колцевая линия была полностью открыта 1 марта 2023 года. Старт работе новых станций дали мэр Москвы Сергей Собянин и глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

БКЛ - крупнейший проект в истории московского метростроения. Она протянулась на 70 километров, на линии разместились 31 станция и три электродепо: «Замоскворецкое» на юге Москвы, «Аминьевское» на западе и «Нижегородское» на востоке. Предполагается, что новой линией будут пользоваться 15 миллионов жителей Москвы и Подмосковья.

Большое кольцо начали строить в 2011 году и построили его за рекордно короткий срок - 11 лет. БКЛ побила мировой рекорд: до этого лидером была Вторая кольцевая линия Пекинского метро длиной 57 километров. Большое кольцо улучшит транспортное обслуживание 34 районов города с населением 3,3 миллиона человек, из которых 1,2 миллиона живут в пешей доступности от новых станций. Кроме того, БКЛ поможет решить проблему пробок на дорогах столицы. По мере развития общественного транспорта все больше владельцев автомобилей предпочитают добираться в центр Москвы на метро, оставив машину возле дома или на парковке у станции.